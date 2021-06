Erste Konzerte der Jenaer Kulturarena ausverkauft

Jena. Der Vorverkaufsstart und das große Interesse an der diesjährigen Kulturarena waren überwältigend - auch für das Ticketsystem. Die technischen Überlastungsprobleme sind behoben und die ersten Veranstaltungen ausverkauft.

Die ersten beiden der 17 Konzerte der diesjährigen Jenaer Kulturarena (9. Juli bis 15. August) sind ausverkauft. Keine Tickets gibt es nach aktuellem Stand mehr für den Auftritt des Kabarettisten, Schauspielers und Musikers Rainald Grebe am Abschlussabend und Thees Uhlmann mit Band am 21. Juli, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Das beliebte Open-Air-Sommerfestival lockt nach pandemiebedingter einjähriger Zwangspause in diesem Jahr wieder zu Konzerten, Theateraufführungen und Filmabenden auf den Platz vor dem Theaterhaus.

Folgende Veranstaltungen sind nach aktuellem Stand ausverkauft:

🖤 Thees Uhlmann & Band

🖤 Rainald Grebe & Fortuna Ehrenfeld

🖤 wenige Restkarten für das Konzert von Anna Ternheim#dontstopthemusic #kulturarenajena #tickets pic.twitter.com/8NKsXSc0GO — Kulturarena Jena (@KulturarenaJena) June 19, 2021

Die Veranstalter gehen bei den bereits ausverkauften Abenden allerdings von zahlreichen Parallelbestellungen von Tickets aus. Zahlreiche Tickets seien sowohl online als auch telefonisch sowie am Ticketschalter geordert worden. Teilweise hätten Käufer doppelt gekaufte Tickets bereits wieder storniert. Bei weiteren Rückgaben könne möglicherweise ein geringes Restkontingent wieder in der Vorverkauf gehen.

Zwischen Rainald Grebe und dem Jenaer Publikum gibt es eine besonders innige Verbindung: Der Künstler war 1999 bis 2004 Schauspieler und Dramaturg am Theaterhaus Jena, das sich in jener Zeit einen Ruf als viel gelobte innovative, zeitgenössische Bühne erwarb. Das Ensemble des Theaterhauses bestreitet am 9. Juli mit einem "Clownskongress" den Auftakt der Kulturarena, zu der in normalen Zeiten jährlich um die 70.000 Besucher pilgern. In diesem Jahr müssen Besucher mit Auflagen wegen der Corona-Pandemie rechnen. So soll es etwa ausschließlich Sitzkonzerte geben.

Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Am 9. Juli wird das Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Jenaer Kulturarena gezeigt. Insgesamt sieben Vorstellungen wird es auf dem Theatervorplatz geben. Foto: FRED DEBROCK

Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Erstmals kann das Theaterstück vor Gästen präsentiert werden. Tickets sind ab dem 16. Juni erhältlich. Foto: FRED DEBROCK

Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Die Bilder zeigen die Premiere der Produktion im Theater Rotterdam. Damals waren allerdings noch keine Zuschauer zugelassen. Foto: FRED DEBROCK

Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Das Theaterspektakel ist mit Darstellern aus Italien, den Niederlanden und Deutschland international besetzt. Foto: FRED DEBROCK



Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Neun Clowns treffen sich bei einer Show, um einen Weg aus der Krise zu finden und entscheidende Fragen zu beantworten: Können sie die Menschheit vor dem Untergang bewahren? Foto: FRED DEBROCK

Theaterspektakel "Der Clowns-Kongress" zur Eröffnung der Kulturarena Jena Die Reputation des Clownsgewerbes ist längst in Gefahr. Entsprechend streben sie einen gemeinsamen Aktionsplan an, um sich und die Welt zu retten. Foto: FRED DEBROCK



