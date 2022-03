Erste Krötenzäune bei Kahla aufgebaut

Kahla. Wie der Nabu die Amphibien vor dem Überfahrenwerden schützt. Weitere Zäune sollen bei Trockenborn aufgestellt werden. Helfer gesucht

Vergangenen Samstag begannen Mitglieder des Naturschutzbundes Nabu im Saale-Holzland-Kreis damit, Schutzzäune für Frösche, Kröten & Co. zu bauen „Wir haben im Leubengrund bei Kahla die ersten 500 Meter Amphibienschutzzäune gesetzt“, heißt es von Klaus Götze, dem Vorsitzenden der örtlichen Naturschützer. In dem Feuchtbiotop ist eine Vielzahl einheimischer und zum Teil seltener Amphibien beheimatet. Zur Paarungszeit im Frühling wandern die kleinen Tiere aus allen Richtungen zu den Teichen zurück, in denen sie geboren wurden. Nabu-Mitglieder haben es sich schon seit Jahren zur Aufgabe gemacht, die Kröten, Frösche und Salamander vor dem Überfahrenwerden zu schützen. Jeden Morgen und jeden Abend zur Dämmerung laufen sie die Zäune ab und bringen alle Tiere, die in den Wassereimern gelandet sind, sicher über die Landstraße.

Am kommenden Samstag, 12. März, ist die nächste Aktion geplant: „Dann werden wir die Zäune im Rotehofbachtal zwischen Trockenborn und Abzweig Weißbach installieren“, teilt Götze mit. Beim Nabu würde man sich über weitere Helfer freuen.

Nächste Aktion: Samstag, 12. März, 8. 30 Uhr, zwischen Trockenborn und Abzweig Weißbach