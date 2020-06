Dornburg-Camburg. Sieglinde Mörtel liest am Sonntag im Stadtmuseum Camburg aus ihrem Buch „Tratsch von frieher und itze“.

Erste Lesung im Stadtmuseum Camburg nach Corona-Pause

Kennen Sie ihn noch, den Cämpingbeitl, oder das Eenkoofsnetz, das in der plastiklosen Zukunft vielleicht ein großes Comeback feiern wird? Über diese und viele andere Alltagsdinge, die junge Leute oft nur noch vom Hörensagen kennen, wissen die Älteren hingegen manche Anekdote zu erzählen.

Eine von ihnen ist Sieglinde Mörtel. Die Jenaerin hat viele Geschichten vom früheren Leben gesammelt und manche davon in Thüringer Mundart aufgeschrieben, so wie sie ihr erzählt wurden. „Tratsch vun frieher und itze“ heißt das Buch, aus dem sie am Sonntag, 21. Juni, ab 15 Uhr im Stadtmuseum Camburg Anekdoten zum Besten geben wird.

Erstmals nach den Covid-19 Maßnahmen öffnet das Museum damit wieder seine Räume für eine Veranstaltung. „Für die nötige Hygiene ist gesorgt“, versichert Museumsleiterin Pauline Lörzer. Da die Plätze deswegen aber begrenzt sind, werden Interessenten um eine vorherige Online-Anmeldung gebeten unter www.camburg-museum.de.