Erste Preise für Jenas musikalischen Nachwuchs

Jena. Jugend musiziert: Musik- und Kunstschule Jena schneidet gut ab

Nachdem der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ zwei Jahre lang digital ausgetragen wurde, fand er in diesem Jahr zum ersten Mal wieder in Präsenz statt. An den vergangenen zwei Wochenenden hatten insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Jena die Gelegenheit, ihr musikalisches Können zu beweisen. Alle der teilnehmenden Nachwuchsmusikerinnen und -musiker erhielten einen ersten Preis für ihr hervorragendes Spiel auf den Instrumenten. 34 von ihnen haben sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der Mitte März in Greiz stattfindet.

Mathilde Botti Marques, Elisabeth Merschdorf, Elsa-Johanna Staemmler sowie das Blockflötentrio um Maria Schönherr, Paula Günther und Paula Dörnbrack sowie das Kammermusikensemble Sophie Kleppe, Helene Banasch und Matilde Botti Marques überzeugten die Jury durch außergewöhnliche Leistungen und erreichten damit nicht nur erste Preise, sondern auch die Höchstpunktzahl in ihrer jeweiligen Kategorie.