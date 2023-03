Erste Umleitung steht fest: Bauarbeiten im Gönnatal haben begonnen

Lehesten. In der Gemeinde Lehesten hat ein „Jahrhundertprojekt“ begonnen. Im Gönnatal wird es daher in den kommenden Monaten zu Straßensperrungen kommen.

Es ist der Beginn eines „Jahrhundertprojekts“ in der Gemeinde Lehesten: Nachdem sich der Baubeginn zuletzt wetterbedingt verzögert hatte, werden nun neue Abwasser- und Trinkwasserleitungen im Gönnatal verlegt. Mitarbeiter der Spie Versorgungstechnik haben im Auftrag von Jenawasser mit den ersten Tiefbauarbeiten am Pumpwerk in Lehesten begonnen.

Ziel von Jenawasser ist es, die Orte Lehesten, Nerkewitz und Rödigen sowie Stiebritz, das zur Gemeinde Hainichen gehört, an die zentrale Kläranlage in Jena-Zwätzen anzuschließen. Gleichzeitig werden Abwasserrohre in Richtung Altengönna verlegt, um auch dieses sowie die Jenaer Ortsteile Krippendorf und Vierzehnheiligen an die zentrale Kläranlage anschließen zu können. Insgesamt will Jenawasser 4,3 Millionen Euro investieren. 2,4 Millionen Euro davon kommen als Fördermittel vom Land Thüringen.

Suche nach Lösungen für Umleitungen

Wie am Donnerstag auf der Baustelle am Lehestener Pumpwerk zu erfahren war, gehen die Arbeiten nach dem Start gut voran. Für die Menschen im Gönnatal wird das „Jahrhundertprojekt“ – so hatte es der Lehestener Bürgermeister Michael Döring (CDU) bezeichnet – dennoch eine Geduldsprobe. Die Bauarbeiten sollen auch noch im kommenden Jahr andauern, wenn Rohre zwischen Nerkewitz und Stiebritz verlegt werden. Bis dahin sind je nach Baufortschritt immer wieder Straßensperrungen angekündigt.

Bereits im vergangenen November hatte Bürgermeister Döring davon gesprochen, dass die größte Herausforderung des Bauprojekts das Organisieren von Umleitungen wird, wenn es zu den Sperrungen kommt. Der verzögerte Baubeginn sei auch damit zu erklären, dass finale Gespräche dazu noch laufen. Denn die Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer sollen weniger lange Umfahrungen in Kauf nehmen müssen, als das für den überregionalen Verkehr der Fall ist. „Auch für die Schulbusse mussten Lösungen gefunden werden, damit diese immer fahren können“, so Döring.

Sperrung zwischen Altengönna und Gönnatal Agrar

Gefunden ist laut Döring eine Lösung, wenn demnächst und wohl bis Ende Dezember auf der Landesstraße 2301 zwischen Altengönna und dem Abzweig zur Gönnatal Agrar neue Leitungen verlegt werden. Dann soll die Umfahrung während des ersten Bauabschnitts unter Ampelregelung am Betriebsgelände der Gönnatal Agrar vorbei nach Altengönna führen. Zeitnah sollen zudem die Arbeiten in Nerkewitz beginnen, wo ebenfalls Sperrungen angekündigt sind.

