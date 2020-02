Erster DDR-Autohändler vor 30 Jahren in Jena

Das graue, schlicht wirkende Stück Papier macht nicht deutlich, was für ein bedeutsamer Schritt damit erfolgte: Es war die erweiterte Gewerbegenehmigung vom Rat der Stadt Jena für Gunther Elstner. Sie erlaubte ihm, ab Februar 1990 mit Gebrauchtwagen zu handeln. So wurde Gunther Elstner tatsächlich der erste private Autohändler der DDR und schrieb damit Nachwende-Geschichte im Osten. Sogar das „Neue Deutschland“ berichtete über diese gewaltige Neuerung. Denn bis dahin gab es ja nur den staatlichen Ifa-Handel, in dessen Büro am Steinweg auch Elstner irgendwann mal eine Kaufbestellung für einen Trabant abgegeben hatte. Der kam dann auch 1990, doch Elstner brauchte ihn nun wirklich nicht mehr und konnte dankend abwinken.

Erste Lieferung von West-Autos für das neue Autohaus Elstner in der Maxim-Gorki-Straße (heute Talstraße). Foto: Sammlung Elstner

Doch die Geschichte des Betriebs von Gunther Elstner hatte schon früher begonnen. 1984 erhielt der ehemalige Zeissianer die Gewerbegenehmigung, einen Wasch- und Pflegedienst für Fahrzeuge zu betreiben. Dazu hatte er das Grundstück vom Vater in der Maxim-Gorki-Straße 36 b (später Talstraße), der schon eine kleine Straßenbaufirma besaß, umgestaltet und wusch in zwei alten Garagen mit seinem, Bruder Thomas Trabis, Wartburgs, Ladas und all die Wagen, die damals herumfuhren. Auch Unterbodenwäsche führte er aus. Beide Stoßstangen reinigen und einsprühen kostete 2,70 DDR-Mark.

Mit der Wende – Gunter und sein Bruder waren aktiv bei den Großdemos in Jena dabei – war den Elstners schnell klar: Es wird sich vieles ändern. Die Menschen im Osten wollten endlich Westautos fahren. Also machte sich Gunther Elstner auf den Weg in die Jenaer Partnerstadt Erlangen, sprach dort im Rathaus vor und erhielt Kontakt mit Kurt Porisch, einem Haupthändler für Autos der Marke Ford. Es entwickelte sich eine Kooperation, bei der Porisch Fordwagen nach Jena lieferte, die Elstner verkaufte. Schließlich lagen ihm schone viele Bestellungen für Neuwagen vor, die bedient werden konnten, als dann mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 die D-Mark kam.

Mehrere Autoschauen veranstaltete Gunther Elstner nach Gründung seines Autohandels in Jena, so auch auf der Rasenmühleninsel.. Foto: Sammlung Elstner

Seit seinen Anfängen als Autohändler hat Gunther Elstner bisher rund 5000 Autos verkauft – Gebrauchtwagen und Neuwagen. Allerdings hielt die Ehe mit Ford nur gut ein halbes Jahr. Elstner erhielt nicht den angestrebten Status als Ford-Haupthändler. Das Rennen hatten damals Reichstein & Opitz in Lobeda gemacht. Elstner musste sich neu umsehen und wurde fündig bei Mazda. Die japanische Automarke verkauft er bis heute mit Erfolg und kann dabei auf eine treuen Kundenstamm verweisen. Seinen Sitz hat er heute am Standort Burgau, wo sein Mazda-Autohaus ein Unternehmen der Firmengruppe Fischer ist. Nicht zu vergessen seine Zwischenzeit in Winzerla, wo Elstner ein neues Autohaus und die Shell-Tankstelle daneben erbauen ließ.

Das ist alles Geschichte, die bei Gunther Elstner zwei dicke Ordner füllt – Zeitungsausschnitte und Dokumente, die Elstners Begleiter waren. Eine Nachwende-Geschichte, die vor fast genau 30 Jahren begann. Erinnert er sich noch an sein erstes verkauftes West-Auto 1990? Aber ja, sagt Elstner: ein gebrauchter Ford Escort in Blau für 10.200 D-Mark.