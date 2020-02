Der erste E-Bus (l.) kurz nach der Ankunft am Westbahnhof. Es überholt einer der bisherigen Busse auf der Linie 15.

Erster Jenaer Elektrobus meistert seine Jungfernfahrt

Beim Jenaer Nahverkehr ist am Donnerstag der erste Elektro-Bus zur Jungfernfahrt gestartet. Geschäftsführer Andreas Möller chauffierte die etwa 40 Gäste vom Betriebshof in der Kesslerstraße zum Westbahnhof. Von dort aus werden die insgesamt drei neuen E-Busse von heute an auf der Linie 15 ins Stadtzentrum und über den Saalbahnhof weiter ins Rautal fahren.

Alle Plätze waren besetzt bei der ersten Fahrt. Jörg Kallenbach, Referatsleiter im Ministerin, kündigte weitere E-Busse für Thüringen an. Foto: Thomas Beier

Im Bus konnten die Fahrgäste riechen, hören und fühlen. Der Bus roch noch nagelneu und natürlich nicht im geringsten nach Diesel, denn die 250 kW (oder 320 PS beim Dieselbus) werden zu 100 Prozent elektrisch erzeugt. Zu hören waren während der Fahrt im Westentlichen nur die Rollgeräusche der Reifen und bei schnellerer Fahrt Luftgeräusche. Die Sitze fühlten sich gut an, wenn auch nicht übermäßig stark gepolstert.

Der Busfahrer besitzt übrigens ein „Popometer“. So wird scherzhaft die radargestützte Kollisionswarnung genannt, die den Fahrersitz vibrieren lässt anzeigt, wenn bei der Abfahrt vor dem Bus oder an der Türenseite Hindernisse auftauchen.

Jena will Busflotte komplett umstellen

Jeder der drei Busse kostete etwa 690.000 Euro. Das Land fördert die Anschaffung und Infrastruktur-Investitionen zu 80 Prozent. Der Jenaer Nahverkehr möchte in den nächsten Jahren seine gesamte Busflotte auf Elektro-Anrieb umstellen. Die Linie 15 wurde zuerst ausgewählt, weil sie von Fahrplan und Streckenlänge gut passt und vielseitig ist. Außerdem sprach Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) davon, dass E-Bus-Vorteile wie weniger Lärm und null Abgase in der Schützenhofstraße oder der Westbahnhofstraße besonders wertvoll seien.

Jörg Kallenbach, der Referatsleiter für nachhaltige Mobilität im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, kündigte an, dass weitere Thüringer Städte E-Busse erhalten werden. Er nannte Eisenach, Bad Salzungen, Nordhausen, Heiligenstadt und Suhl. Auch Bad Langensalza, wo bereits drei E-Busse fahren, erhält weitere Busse. Die insgesamt 21 Busse verringern den CO2-Ausstoß um etwa 700 Tonnen pro Jahr.