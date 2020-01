Auch im neuen Jahr wird wieder demonstriert: Die Protestbewegung „Fridays for Future“ ruft am Freitag in Jena zu einem Klimastreik auf.

Jena. Die Initiative „Fridays for Future“ lädt am Freitag zur Demonstration in Jena ein.

Erster Klimastreik des neuen Jahres in Jena

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Klimastreik des neuen Jahres in Jena

Die Initiative „Fridays for Future“ ruft am Freitag in Jena zum ersten Klimastreik des Jahres auf. Es wird einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben. Thema des Streiks sei ein kommunal- und klimapolitischer Ausblick auf das Jahr, verschiedene Jenaer Klimagruppen würden dabei zu Wort kommen, teilten die Veranstalter mit.

„Wir werden vor den Gebäuden der Stadtverwaltung unsere Wünsche und Forderungen für das neue Jahr und Jahrzehnt äußern. Auch lokal gilt es jetzt, Verantwortung gegenüber der Klimakrise zu übernehmen“, sagt Paul Kilper von der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Jena. Die Demonstration läuft unter dem Motto „Die Zukunft ist jetzt“, mit dem die Ortsgruppe zeigen will, dass das Jahr 2020 für die Klimakrise und die damit einhergehende Klimagerechtigkeit immens wichtig sein wird.

„Was vorher wie entfernte Zukunft auf uns gewirkt hat, ist nun schon Gegenwart und wir stecken mittendrin. Dieses Jahr und vor allem dieses Jahrzehnt muss das der Klimagerechtigkeit sein. Es ist das letzte Jahrzehnt, in dem das Überschreiten unumkehrbare Kipppunkte noch vermieden werden kann. Es ist das letzte Jahrzehnt, in dem wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Am Freitag werden wir auf unserer Demonstration Forderungen und Wünsche formulieren und laut über Utopien für unsere Stadt sprechen“, sagt Josefine Flößner.

31. Januar, 10 Uhr, Holzmarkt