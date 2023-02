Erster Spatenstich für Schrägaufzug zur Leuchtenburg

Seitenroda. Nach jahrelangem Streit hat der Bau für einen Schrägaufzug zur Leuchtenburg zumindest symbolisch begonnen. In Seitenroda hofft man indes auf eine Rückkehr des Dorffriedens.

Nachdem das Verwaltungsgericht Gera den Baustart für einen Schrägaufzug zur Leuchtenburg ermöglicht hatte, ging es ganz schnell: Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Stiftung Leuchtenburg am Freitagnachmittag das Projekt offiziell begonnen.

Burgchefin Ulrike Kaiser sprach von „einem Freudentag, der ein Meilenstein in diesem Jahrhundert für die Leuchtenburg ist.“ Seit knapp zehn Jahren hatten sich die Stiftung und die Gemeinde Seitenroda um den Schrägaufzug gestritten. Zuletzt hatte die Gemeinde mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht versucht, die vom Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises erteilte Baugenehmigung auszusetzen. Das Gericht wies den Antrag zurück.

Zum symbolischen Spatenstich am Freitag war extra der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) angereist, der dem Kuratorium der Stiftung Leuchtenburg angehört. Er freue sich, dass der Schrägaufzug nun kommt, da eine Weiterentwicklung der als „Königin des Saaletals“ bezeichneten Leuchtenburg wichtig sei, um Thüringen als touristisches Ziel sichtbarer zu machen. Der Schrägaufzug soll Besucher künftig barrierefrei vom 61 Höhenmeter tiefer gelegenen Parkplatz auf die Leuchtenburg bringen.

Richtiger Beginn für Oktober geplant

Die Stiftung will das Bauprojekt nun europaweit ausschreiben und im Oktober mit dem Aushub der Baugrube für die Talstation beginnen, hieß es am Freitag. Ziel sei es, dass spätestens Weihnachten 2024 mit dem Schrägaufzug zur Leuchtenburg gefahren werden kann. Zudem sei man optimistisch, die veranschlagten 6,8 Millionen Euro an Kosten – sechs Millionen Euro davon sind Fördermittel – einhalten zu können. Im Sommer dieses Jahres soll ebenfalls der länger diskutierte Ausbau des Parkplatzes starten.

Visualisierung des geplanten Schrägaufzugs zur Leuchtenburg Foto: Stiftung Leuchtenburg

In der Gemeinde Seitenroda ist die Enttäuschung bei den Gegnern des Schrägaufzugs indes groß. Das sei bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, die viele Einwohner verfolgten, spürbar gewesen, sagt Bürgermeister Ronald Rodeck (Feuerwehrverein). Gleichwohl will die Gemeinde den Entscheid das Verwaltungsgerichts Gera akzeptieren und kein weiteres Klageverfahren mehr anstreben. Rodeck begründet das auch mit finanziellen Risiken für die Gemeinde, „die den Haushalt gesprengt hätten.“ Der Eilantrag habe Seitenroda hingegen nur 500 Euro gekostet.

Gemeinde will eingebunden werden

Unabhängig von der jetzigen juristischen Niederlage will die Gemeinde den beim Landratsamt eingelegten Widerspruch gegen die Baugenehmigung aufrechterhalten. Auch wenn dieser noch das Landesverwaltungsamt erreichen könnte, geht Rodeck „zu 99 Prozent“ davon aus, dass auch dieser abgelehnt wird.

Rodeck erwartet, dass die Stiftung die Gemeinde „regelmäßig informiert, was beim Schrägaufzug baulich wann ansteht“. Weiterhin hofft er, dass sich die angespannte Stimmung in Seitenroda wieder beruhigt. „Es war zuletzt nicht immer angenehm, als Bürgermeister zwischen den Fronten zu vermitteln“, sagt er. Erst am vergangenen Wochenende waren die Reifen an den Autos der beiden Gemeinderatsmitglieder Dave Horn und Jörn Tischer zerstochen worden.

