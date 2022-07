Erster Standort in Thüringen: Katharinenhof Jena

Jena. Die neue Jenaer Pflegeeinrichtung wurde auf dem Lerchenfeld eröffnet

Jena hat eine neue Pflegeeinrichtung. Der sogenannte „Katharinenhof im Lerchenfeld“ in Jena-Nord wird am Donnerstag eröffnet. In den letzten 1,5 Jahren wurde das Gebäude im Lerchenfeld 3 vollständig saniert und bietet nun auf fünf Etagen Platz für 82 pflegebedürftige Menschen sowie rund 85 Mitarbeitende. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind Anfang Juli eingezogen. Die Start-Belegschaft wurde bereits im Mai eingestellt, sodass ein reibungsloser Ablauf für Angestellte und Bewohner gewährleistet wurde. Die Katharinenhof-Gruppe mit Sitz in Berlin ist seit über 30 Jahren im Bereich der Pflege tätig. Katharinenhof betreibt 25 Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen mit ca. 2900 Betreuungsplätzen in Brandenburg, Berlin, Sachsen, Hamburg und Niedersachsen. Mit Jena eröffnet nun der erste Standort in Thüringen.