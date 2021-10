Erstmals freier Blick auf Jenas Bibliotheks- und Bürgeramtsneubau

Jena. Mächtig gewaltig gebaut am Jenaer Engelplatz

Am Engelplatz sind die Baugerüste verschwunden, so dass Bürger nun freie Sicht auf das neueste öffentliche Gebäude der Stadt haben. In ihm sollen die Ernst-Abbe-Bücherei und der Bürgerservice ein Domizil finden. Mächtig gewaltig sieht schon mal die Nordostseite im Vergleich zu den Häusern an der Neugasse aus. Noch ist die Fassade jedoch nicht vorhanden, so dass weitere Überraschungen möglich sind. Ziel ist die Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2022. Danach geht es an die Innenausstattung, die bis Mitte 2023 dauern soll.