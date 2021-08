Erstmals werden in Kahla Impfungen ohne Termin angeboten

Die Impfaktion in Kahla am 24. August ist die erste ohne vorherige Terminvereinbarung.

Kahla. Die Kassenärztliche Vereinigung ermöglicht mit dem Kreis-Schulamt eine terminfreie Impf-Möglichkeit in Kahla. Es wird nur ein Impfstoff verwendet.

Bislang konnten sich Bürger in Kahla nur in Arztpraxen gegen Corona impfen lassen. Nun gibt es erstmals die Möglichkeit, sich in der Stadt ohne vorherige Terminvereinbarung ein Vakzin spritzen zu lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ermöglicht am Dienstag, 24. August, von 14 bis 17 Uhr die Impfung in der Turnhalle der Heimbürgeschule, Am Langen Bürgel 19. Wie die Stadt Kahla mitteilt, ist die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Schulamt in Eisenberg initiiert worden. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, auch aus den umliegenden Orten, dieses Angebot annehmen und zur Impfung kommen“, heißt es.

Gespritzt werde der Wirkstoff von Johnson & Johnson, für den nach jetzigem Stand nur eine Dosis für den vollständigen Impfschutz notwendig ist. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen bietet dies für Erwachsene ab 18 Jahren an.

Mitgebracht werden müssen: Personalausweis oder Reisepass, die elektronische Gesundheitskarte und – falls vorhanden – der gelbe Impfausweis.