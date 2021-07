Erstmals wieder „Verrückt? - Na und!“ in Stadtroda

Stadtroda. In Stadtroda will man Jugendlichen Strategien zur Stärkung der seelischen Gesundheit aufzeigen

Am Gymnasium in Stadtroda gastiert am 21. und 22. Juli das Projekt „Verrückt? – Na und!“ unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Projektkoordinatorin Veronika Walther-Koch und Jan Köber, Schulsozialarbeiter an der Regelschule Hermsdorf, führen durch den ersten Projekttag, Mediatorin und Coach Ulrike Dörr sowie Stefanie Fiebig, Sozialarbeiterin am Asklepios Fachklinikum Stadtroda, durch den zweiten.

„Wir sind unheimlich froh, dass es endlich wieder losgehen kann. Aufgrund des coronabedingten Home Schoolings und des monatelangen Zuhauseseins sind die Schüler besonders empfänglich und sensibilisiert für die Themen unserer Projekttage“, sagt Walther-Koch. Ziel des Projekts ist es, wirksame Wege zur Stärkung der seelischen Gesundheit aufzuzeigen, um Krisen besser meistern zu können und den Schulerfolg langfristig zu fördern. „Wir hoffen, dass wir die seelischen Nöte der Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen, an die sich unsere Projekttage diesmal ganz konkret richten, etwas lindern können und dass es uns gelingt, ihnen Mut zu machen“, sagt Walther-Koch.

Viele hätten Angst, dass im Herbst eine nächste Welle zu erneuten Einschränkungen führen könnte. Hier sei es wichtig, Strategien zur Stärkung der seelischen Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.