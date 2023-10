Erstsemester lernen Jena kennen

Das neue Semester hat begonnen, und die neuen Studenten fallen richtig auf im Stadtbild. Erfahrene Kommilitonen führen die „Erstis“ zu allen relevanten Einrichtungen, wobei die Humanmediziner natürlich am Institut für Anatomie und am Anatomieturm vorbeikommen.

Jena. Humanmediziner steuern in diesem Jahr 14 Gruppen zu den Erstklässlern an der Friedrich-Schiller-Universität Jena bei

Das neue Semester hat begonnen, und die neuen Studenten fallen richtig auf im Stadtbild. Erfahrene Kommilitonen führen die „Erstis“ zu allen relevanten Einrichtungen, wobei die Humanmediziner natürlich am Institut für Anatomie und am Anatomieturm vorbeikommen, wo bekanntermaßen Goethe und Loder am Zwischenkieferknochen forschten. Die Humanmediziner steuern in diesem Jahr 14 Gruppen zu den Erstklässlern an der Friedrich-Schiller-Universität bei. Wegen des Numerus clausus kommen sie von überall her, wobei der Fahnenträger dieser Gruppe aus Sonneberg stammt und mit kurzer Unterbrechung immer schon Arzt werden wollte.