Sieglinde Mörtel liest am 16. Juni im Jugendzentrum in Winzerla.

Erzählcafé mit Sieglinde Mörtel in Winzerla

Jena. Thematische Reihe zu Mundart und Heimat wird fortgesetzt. Wann es weitergeht.

Anknüpfend an die letzten beiden Erzählcafés „Thüringen, deine Sprache“ setzt das Stadtteilbüro Winzerla mit Sieglinde Mörtel die thematische Reihe zu Mundart und Heimat fort. Sieglinde Mörtel ist mit Mundart aufgewachsen oder wie sie selbst schreibt: „Wie mor nuch kleene worn, do hunn de merschtn vun uns Dorfkinnorn su geredt, wie mor’sch vun denn Olln gehiert hunn.“ Die „Olln“ meint hier die Älteren. Ihre Mundart beziehe sich auf die Region Jena, Stadtroda und Pößneck. In diesem geografischen Raum treffen gleich drei „Sprachräume“ und damit drei Mundarten aufeinander, das südliche Ilmthüringische auf das Ostthüringische und Südostthüringische. red

Freitag, 16, Juni, 19 Uhr, Erzählcafé im Jugendzentrum „Hugo“ Winzerla.