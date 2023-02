Es geht wieder los: Eisenberger Mühltallauf im März

Der Startschuss für alle Läufer fällt um 14:00 Uhr an der Froschmühle in Eisenberg.

Eisenberg. Bald können sich wieder Läufer im Mühltal bei Eisenberg messen. Auf drei Distanzen treten die Sportler gegeneinander an.

Am 18. März 2023 findet in Eisenberg zum 50. Mal der Mühltallauf statt. Die letzten zwei Jahre ist er pandemiebedingt ausgefallen. Dies war nicht nur schade für die Läufer, sondern hatte auch zur Folge, dass der Lauf einige Interessierte verloren hat. Nichtsdestotrotz bleibt Vorsitzender Günther Stierand vom Mühltallauf-Verein Eisenberg optimistisch. Aktuell gingen 134 Anmeldungen ein. Günther Stierand schätzt, dass es sicherlich noch mehr werden. Der Anmeldeschluss war zunächst am Monatsende angedacht. Der Verein überlegt jedoch, ob man die Frist nicht etwas verlängert und möglichen interessierten Läufern noch eine weitere Woche Zeit gibt, sich für den Lauf anzumelden.

Beim Eisenberger Mühltallauf können die Teilnehmer unter drei Distanzen wählen. Der Hauptlauf ist mit 15 Kilometern am längsten. Der Einsteigerlauf für Jugendliche und Schüler ist fünf Kilometer lang. Und für alle, die beim Laufen noch ganz neu dabei sind, gibt es eine kleine Strecke über drei Kilometer.

Kein Bambinilauf mehr

Den Bambinilauf wird es beim Eisenberger Mühltallauf nicht mehr geben. Im Gespräch erklärte Günther Stierand, dass der Bambinilauf nun im Rahmen des Eisenberger Stadtfests ausgetragen wird. Die Gegebenheiten seien beim Stadtfest für die Kinder einfach geeigneter, da sie auch nicht so eine lange Anfahrt zum Startpunkt hätten wie beim Eisenberger Mühltallauf. Insgesamt sei das Interesse der Kinder und Jugendlichen zurückgegangen. Der Verein musste einen Rücklauf an Anmeldungen der jüngeren verzeichnen. Dies könnte aber auch damit zu tun haben, dass es mittlerweile noch weitere Laufangebote gibt und sich daher die Läufer etwas aufteilen. Das Interesse der älteren Generation sei aber weiterhin ungebrochen. Einige seien schon viele Jahre dabei und bleiben dem Mühltallauf treu. Zu gewinnen gibt es für die Sieger Pokale. Auch bekommen alle Teilnehmer eine Urkunde.

Anmeldungen erfolgen über ein Online-Formular: laufservice-jena.de