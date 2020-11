Es glüht die Folterzange

Jüngst am Weltvorlesetag. Da merkte man OB Thomas Nitzsche (FDP) den Spaß an der Freude an, als er per Videobotschaft auf der städtischen Internetseite die Geschichte „Die Schildkröte hat Geburtstag“ von Elizabeth Shaw zum Besten gab. Verständlich bei dem Happy-End! Nachdem alle befreundeten Tiere mit ihren Geschenken aus der eigenen Wunschwelt – vom Löwen mit seinem Fleisch-Mahl bis zum Pelikan mit seinem Fisch – so ein bisschen daneben lagen, kam die Maus: Ein Salatkopf! „Sie hat wirklich nachgedacht, was mir Freude macht.“

Wie krass gegensätzlich ist doch das Stück Sachliteratur, mit dem sich der OB parallel zu Elizabeth Shaw befassen muss. Der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts ist in der Welt und muss nun so zurechtgeraspelt werden, dass die Stadtratsmehrheit zustimmt. Nur dann kann die Stadt zu einer Haushaltssatzung für 2021 und leidlich finanziertem Alltag gelangen, nachdem Corona wie Benzin in einer brennenden Hütte – genannt Jenaer Stadthaushalt – gewirkt hatte. Der Entwurf des Konzepts mit Streich- und Einnahme-Vorschlägen liest sich wie ein Schauerroman. Das Dargebotene scheint recht alternativarm, so dass der OB neulich die harte Gangart noch befeuerte. Es sei doch gut, sagte er, „dass das emotionslose Auge des Zahlenmenschen“ – nämlich des Stadtkämmerers Martin Berger – auf das theoretisch Mögliche geschaut und dies zusammengestellt habe.

Manche Sparvorschläge wirken so, als würde die glühende Folterzange vor die Nase des Delinquenten gehalten, damit er wenigstens aufwacht und sich des Ernstes der Lage bewusst wird. Wer hätte sich zum Beispiel jemals vorstellen können, dass die Schließung der Tourist-Information vorgeschlagen wird? Oder die Finanzierung der Schülerbeförderung zur Wahlschule gestrichen werden könnte?

Gewiss, in Teilen mag das Papier Drohkulisse sein. Ein Happy-End wie für die Schildkröte ist aber nicht die Regel. – Salatkopf? Pah, hier ist Fisch! Friss oder stirb.