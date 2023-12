Jena Verdi und Fridays for Future sammeln in der Ernst-Abbe-Mensa Unterschriften für bessere Bedingungen im Jenaer Nahverkehr

„Auf Versprechen müssen auch Taten folgen“, sagt Niklas Drosten und spielt damit auf die Tatsache an, dass schon 2019 Verkehrsminister beschlossen, den ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. Doch um dieses Ziel umzusetzen, sei bis jetzt zu wenig passiert. Und auch die Arbeitsbedingungen der im Nahverkehr beschäftigten Menschen seien schlecht. Deswegen gab es am Freitag einen bundesweiten Aktionstag zur Kampagne „#WirFahrenZusammen“. Dieser wurde von Fridays for Future in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Verdi auf die Beine gestellt.

45.000 Unterschriften sind das Ziel

Nicht nur in der Ernst-Abbe-Mensa haben Aktivisten dafür Unterschriften gesammelt. Auch in Busse und Bahnen sind sie gegangen. Das Ziel: bundesweit 45.000 Unterschriften, um ein Zeichen zu setzen. „Im Nahverkehr herrscht Personalmangel und gerade auch ein hoher Krankenstand“, sagt Drosten. „In Jena gibt es zurzeit einen eingeschränkten Fahrplan. Es pfeift aus allen Löchern. Die Fahrer kommen manchmal nicht einmal dazu, zwischendurch in ein Brot zu beißen.“ Es soll größere Unterstützung für den ÖPNV geben und mehr Investitionen.

Seit dem 15. September kämpfen Verdi und Fridays for Future für eine Verbesserung im Nahverkehr. Die anstehenden Tarifauseinandersetzungen im Frühjahr wollen sie nutzen, um bis dahin gemeinsam mit den Beschäftigten Druck zu machen. Der Aktionstag selbst würde in über 35 Städten stattfinden, so Drosten. Nach dem Sammeln der Unterschriften wollen er und die anderen Aktivisten Urkunden anfertigen, auf denen stehe, wie viele Unterschriften an dem Aktionstag gesammelt worden sind. „Die übergeben wir dann die Fahrer“, sagt Drosten. „Um ihnen zu zeigen, wie viel Unterstützung sie hier haben.“