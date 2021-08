Es wird eng für Moby-Dick

Wie, bitte schön, lässt sich dieses Problem lösen? Bürger haben am Montag auf dem Online-Mängelmelder der Stadt über die „Entsorgung“ eines Schwarms von etwa 70 Goldfischen berichtet. Die Tiere seien in einen der künstlich angelegten Teiche des Ausgleichsgebietes an der Lobedaer Autobahn gekippt worden. Klar, die Tiere werden es in dem zur Sommerzeit tendenziell austrocknenden Teich schwer haben, obendrein da wohl niemand mit der Fischfutterbüchse vorbeikommt. Und umgedreht betrachtet für den Fall, dass es gut regnet und die Natur bereits alle Biotop-Kräfte entfaltet hat: Der Goldfisch ist ein Haustier und gilt als invasiv; er frisst weg, was nur geht, und führt Parasiten wie auch Krankheiten ins Ökosystem ab. Als eine Art Weltrekord-Moby-Dick wird ein ausgesetztes Exemplar in den USA geführt, das 40 Zentimeter maß. Kammmolch & Co. können so etwas nicht gut finden.

Wenn das Jenaer Umweltamt wie angekündigt nun eingreift: Bringen die Amtsleute die Fische ins Tierheim? Gibt es dort ein Großaquarium? Oder führt der Weg in Asia-Restaurants? Nachlesen kann man im Netz: In Asien würden die Tiere als Speisefisch genutzt, aber einige Tage in klarem Wasser gehalten, auf dass sie nicht sumpfig schmecken. Nach 18 Uhr gegessen, ließe sich demnach sagen: Abendstunde hat Goldfisch im Munde.