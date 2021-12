Es wird kalt am Jenaer Johannisplatz

Jena. Neubau-Anschluss in der Jenaer Altstadt wirkt sich auch auf die Nachbargebäude aus

Die Stadtwerke Jena Netze binden am Freitag, 10. Dezember, einen Neubau am Johannisplatz an das Fernwärmenetz an. Für die Arbeiten ist es nötig, die Fernwärmeversorgung in einzelnen benachbarten Gebäuden zwischen 7 und 15 Uhr zu unterbrechen. Nach 15 Uhr werden besagte Nachbarn wieder regulär versorgt.

Die Unterbrechung betrifft folgende Gebäude: In der Bachstraße die Hausnummern 4, 5, 14, 25, 26, 27 und 36, die Quergasse 12 und am Johannisplatz die Hausnummern 6, 7, 13, 14, 15 und 18.