Etwa 20 Hinweise nach öffentlicher Fahndung

Nach der öffentlichen Fahndung mit einem Phantombild und einem Beitrag in der MDR-Sendung „Kripo live“ am 5. April sind bei der Polizei Jena etwa 20 Hinweise eingegangen. Das bestätigte Polizeisprecherin Steffi Kopp auf Anfrage. Die Hinweise würden jetzt sukzessive abgearbeitet werden. Weitere Details konnte sie am Dienstag nicht nennen.

Jenas Polizei fahndet öffentlich seit etwas mehr als einer Woche nach einem 30 bis 50 Jahre alten Mann, der im Februar 2017 und im Juli 2019 zwei ältere Frauen vergewaltigt haben soll. Die Polizei kann nicht auszuschließen, dass weitere Übergriffe stattfanden, die bisher - möglicherweise aus Scham - nicht angezeigt wurden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

mitteleuropäisches Aussehen,

etwa 30 bis 50 Jahre alt,

etwa 1,80 Meter groß, schlanke, normale Figur,

dunkles Haar, teilweise ergraut,

spricht heimischen Dialekt.

Hinweise richten bitte an die Landespolizeiinspektion Jena unter 03641/810 oder per Email an kpi.jena@polizei.thueringen.de