Etwa 2000 Mails an Corona@jena.de

Du sollst dich melden bei der Stadt, aber das Telefon ist ständig besetzt! Vor diesem Problem stehen derzeit Jenaer, die aus „Risikogebieten“ in ihre Heimatstadt zurückkehren und sich an die Corona-Auflagen der Stadtverwaltung halten wollen. Dabei geht es hier um die Rückkehrer-Rufnummer 492222.

Zu den Risikogebieten gehören laut Auffassung der Stadt das gesamte Ausland und die deutschen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Damit ist Jena strenger als das Robert-Koch-Institut. Ein Leser wollte nach einem Lehrgang im Ruhrgebiet an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, durfte aber nicht, und der Arbeitgeber will wissen, was nun ist. Verbindliche Antworten für den Chef gibt es aber nicht, da die Rückkehrer-Hotline nicht erreichbar ist.

Rathaus-Sprecher Kristian Philler verweist gegenüber der Zeitung auf die starke Auslastung der Telefonnummer. Die Menschen sollten Geduld haben und es in den nächsten Tagen erneut probieren. Es dauere leider. „Wir haben etwa 50 geschulte Leute an den Telefonen sitzen“, sagt Philler. Weil die Telefonate sorgfältig geführt werden müssten, brauche jeder Anruf etwas Zeit. Eine Alternative sei es, eine Mail an corona@jena oder reiserueckkehrer@jena.de zu schreiben. Alleine am Donnerstag seien etwa 2000 Mails unter den genannten Adressen an die Stadt Jena geschickt worden.

Viele Rückkehrer erhoffen sich, kurzfristig eine Bescheinigung für ihren Arbeitgeber zu holen. Das wird nach Angaben der Stadt etwas länger dauern. Aber alle Meldungen der Rückkehrer würden archiviert und die erforderlichen Dokumente nachgesandt.

Auf der Internetseite der Stadtverwaltung äußert sich Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) zum Thema: Kritische Bereiche sollten jetzt gestärkt werden; hierzu zähle allen voran der Fachdienst Gesundheit. „Die gesamte Stadtverwaltung agiert nun als verlängerter Arm des Gesundheitsamtes, dieses ist der Taktgeber unseres Handels“, sagt Bürgermeister Gerlitz. Alle verfügbaren Ressourcen würden dem Bereich zur Verfügung gestellt.

Jeden Tag werden laut Bürgermeister weitere Beschäftigte geschult, um Bürgeranfragen gezielt beantworten zu können.

Einwohner Jenas, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr nach Jena ausschließlich in ihrer Wohnung oder ausschließlich auf von ihnen selbstgenutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufhalten. Die Meldung unter 492222 oder corona@jena.de soll innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Gefordert ist dabei die Angabe der „Umstände des Aufenthalts“ im Risikogebiet, also Datum, Ort und Kontakte.