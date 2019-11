Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eulen, Vasen und viel mehr von Körting-Händen Geschaffenes

Im Sommer wurde in Dornburg das einmalige Bauhaus-Werkstatt-Museum eröffnet, welches die keramische Künstlertradition des Bauhauses im Alten Marstall erstmals für Besucher zugänglich macht. Mehr als 5000 Gäste haben sich im kleinsten der Bauhaus-Museen bisher mit den gestalterischen Ideen der Bauhäusler und vielen Künstlerpersönlichkeiten vertraut gemacht. Als besonders ansprechend wird dabei von den meisten Besuchern die Authentizität des Ortes gewürdigt. Die in großen Teilen noch original erhaltene Werkstattausrüstung und -gestaltung gebe einen guten Eindruck von den Arbeitsbedingungen der Künstler in den Jahren ab 1919, weiß Julia Schröter vom Dornburger Museum zu berichten.

Aber auch nach dem Wegzug des Bauhauses 1925 lebte dieser Ort weiter, ohne Unterbrechung wurde in der Keramikwerkstatt gearbeitet. „Nach dem Bauhaus. Die Töpferfamilie Körting in Dornburg“ wird dies zeigen. Die Sonderausstellung zur Keramiker-Familie Körting zeigt einen Querschnitt der künstlerischen, keramischen Objekte mehrerer Familien-Mitglieder der Körtings. Konzipiert wurde die Schau gemeinsam vom Keramikmuseum Bürgel, dem Museum Dornburg und Camburg. Gezeigt wird sie ab 3. Dezember im Stadtmuseum Camburg.

Mit der Exposition soll der Versuch unternommen werden, „durch eine dezidierte Auswahl an Objekten von Heiner Hans, Gerda, Lisa, Kristian sowie Ulrich Körting das umfangreiche Repertoire der bekannten Keramikerfamilie zu spiegeln und gleichzeitig an die Fortführung der traditionsreichen Geschichte der Dornburger Keramik-Werkstatt im heutigen Bauhaus-Werkstatt-Museum anzuknüpfen“, erklärt Museumsleiterin Pauline Lörzer. Die Schau verstehe sich auch als gebührende Würdigung des über 40 Jahre andauernden, künstlerischen Schaffens der Körting-Werkstatt in Dornburg. Neben den beliebten Tierfiguren, in den 1960er Jahren von Heiner Hans Körting entworfen und bis heute von Sohn Ulrich gefertigt, wird eine Fülle an Vasen, Gefäßen und Objekten zu sehen sein. Die Ausstellung wird bis zum 19. April 2020 im Stadtmuseum Camburg zu sehen sein.

Ausstellung über Keramiker-Familie Körting, Vernissage, Dienstag, 3. Dezember, 18 Uhr, Stadtmuseum Camburg, Amtshof 1-2