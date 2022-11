Ex-Zeiss-Chef über „60 Jahre Laser in Jena“

Jena. Michael Kaschke in der Samstagvorlesung der Physikalischen Fakultät in Jena

Eine legendäre Vorlesung wurde am 3. Dezember 1962 an der Friedrich-Schiller-Universität gehalten. Nur zwei Jahre nach der Erfindung des Lasers wurden die ersten in Jena entwickelten Laser der Öffentlichkeit vorgestellt. Meilensteine dieser seither eng mit Jena verwobenen Technologie stehen im Mittelpunkt der Samstagsvorlesung der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität am 3. Dezember um 10.30 Uhr. Über das Thema „60 Jahre Laser in Jena“ spricht Ex-Zeiss-Chef Professor Michael Kaschke, der mit der Entwicklung der Lasertechnologie eng verbunden ist. Die Öffentlichkeit ist in den Großen Hörsaal der Physik (Max-Wien-Platz 1) eingeladen.

Michael Kaschke studierte Physik in Jena und wurde auch hier promoviert und habilitiert. Er war Pionier im Bereich der Femtosekunden-Laserphysik und trat 1992 in die Carl Zeiss AG ein. Nach einem kontinuierlichen Aufstieg leitete er den Konzern von 2011 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender. Seit diesem Jahr ist er Präsident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.

Mit der Jenaer Universität ist Kaschke nicht nur durch seine wissenschaftliche Laufbahn eng verbunden. Er war außerdem Mitglied des Universitätsrates und erhielt 2018 die Ehrendoktorwürde der Physikalisch-Astronomischen Fakultät für seine Erfolge in der optischen Industrie sowie für Bildung und Wissenschaft.

Die Vorlesung ist ein Highlight in der Veranstaltungsreihe der Samstagsvorlesungen, die noch bis zum 4. Februar von der Physikalisch-Astronomischen Fakultät weitergeführt werden. Der Eintritt ist frei. Wer gerne von zu Hause aus teilnehmen möchte, dem steht ein Livestream inklusive Chat für ungeklärte Fragen zur Verfügung. Zusätzlich werden alle Vorlesungen der Reihe in der Digitalen Bibliothek Thüringen veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Samstagsvorlesungen: https://www.physik.uni-jena.de/samstagsvorlesungen.