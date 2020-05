In Jena-Maua ist es am Montagmorgen nach ersten Erkenntnissen zu einer Explosion in einem Unternehmen gekommen.

Explosion in Jena-Maua: Großeinsatz der Feuerwehr angelaufen

In Jena-Maua ist es am Montagmorgen nach ersten Erkenntnissen zu einer Explosion in einem Unternehmen gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in das Gewerbegebiet im Süden Jenas ausgerückt. Nach ersten Angaben handelt es sich beim betroffenen Betrieb um einen Hersteller von Spezialwerkstoffen.

