Fachkräftegewinnung für Jena entscheidend

Jena. Pendler- und Rückkehrertag der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung findet zum dritten Mal in Jena statt.

Bereits das dritte Jahr in Folge lädt die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Jena zum gemeinsamen Pendler- und Rückkehrertag für Jena und den Saale-Holzland-Kreis ein. Am Freitag, 8. Oktober, zwischen 15 und 20 Uhr können sich Interessierte über die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten in Jena und der Region informieren.

Berufspendlerinnen und -pendler, die auswärts arbeiten und gern wieder in ihre Heimat in und um Jena zurückkehren möchten, erhalten wichtige Informationen zum regionalen Arbeitsmarkt und wertvolle Tipps zur Jobsuche. Auch Zugewanderte können sich aus einer Hand über den beruflichen Einstieg vor Ort informieren. Die Beratung ist per Videokonferenz, E-Mail, Telefon und auch persönlich möglich. Das Thema Fachkräftegewinnung werde für die Stadt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entscheidend, sagt Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. „Die Firmen am Standort haben weiterhin großen Bedarf an qualifiziertem Personal. Dieser Bedarf lässt sich durch das bestehende Fachkräftepotenzial am Standort nicht decken.“ Die Stadt setzt daher auch auf Pendler und Rückkehrer. Es gebe nicht den Rückkehrer, sondern Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, für die ein ‚Heimkommen‘ in die Region spannend sei. Das könnten zum Beispiel junge Familien sein, die nach dem ersten Kind die Nähe und Unterstützung der Großeltern suchten, oder Arbeitnehmer, die sich verstärkt um die eigenen, eventuell pflegebedürftigen Eltern kümmern wollten.

„Mit dem digitalen Pendlertag haben wir bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Knuhr. „Damit die Beratung per Videocall funktioniert, vereinbaren Interessierte vorab bitte einen Termin auf der ThAFF-Website. Die telefonische Beratung ist eher etwas für Kurzentschlossene.“

Informationen und Termine unter www.thaff-thueringen.de/pendlertage