Fällungen nötig in der Jenaer Rautalstraße

Jena. Kommunalservice rodet Bäume und Sträucher in Jena-Nord

In der kommenden Woche von Montag, 13. Februar, an werden in der Straße „Rautal“ in Jena-Nord zwischen Ottogerd-Mühlmann-Straße und Erich-Kuithan-Straße (Höhe Carl-Zeiss-Gymnasium) Baum- und Strauchrodungen vom Kommunalservice Jena ausgeführt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Diese Fällungen seien erforderlich, um die notwendige Baufreiheit für einen neuen kombinierten Rad-Gehweg zu schaffen. Der Großteil der vorhandenen Bäume und Gehölze in dem breiten Grünstreifen bleibe erhalten.

Die notwendigen Baumfällungen, heißt es, würden nach Beendigung der Baumaßnahme durch Baumersatzpflanzungen ausgeglichen.