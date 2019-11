Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrerin mit mehr als zwei Promille demoliert ihr Auto auf der A4

Ein demoliertes Auto am Jagdbergtunnel auf der A4 bei Jena hat in der Nacht zu Montag die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Autofahrer habe kurz vor 2 Uhr die Polizei alarmiert, da er am Ende des Tunnels in Richtung Frankfurt Fahrzeugteile auf der Straße gesehen habe, teilt die Autobahnpolizei mit.

Am Tunnel-Betriebsgebäude stand das beschädigte Auto. Die Beifahrerseite des VW war komplett demoliert. Die 35-jährige Fahrerin war unverletzt, sie hatte allerdings erhebliche Mengen Alkohol getrunken. Ein Vortest zeigte einen Wert von 2,14 Promille Atemalkohol an.

Die Autofahrerin hatte im Bereich der Auffahrt Jena-Göschwitz die Leitplanke gestreift und beschädigt. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht erstattet. Der Frau wurde Blut abgenommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Drei Glätteunfälle binnen Minuten – zwei Verletzte

Verfolgungsjagd mit über 150 km/h – Motorradfahrer durchbricht Kontrollstelle