Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrplanmäßige Ende nach 145 Jahren

Fahrplanwechsel ist am Wochenende bei Bus und Bahn. Neu ist in diesem Jahr, dass der Jenaer Fahrplan komplett abgeschafft wird. Die Rede ist vom gedruckten Taschenbuch. Und das bedarf unbedingt eines Nachrufs, denn gedruckte Fahrplansammlungen gibt es in Jena schon so lange wie die Eisenbahn selbst, nämlich seit 145 Jahren!

Auf immerhin 576 Seiten brachte es der letzte Jahresfahrplan für Jena und den SHK. Treue Fans waren alle Menschen, die sich vor der Reise ein umfassendes Offline-Bild machen wollten. Mancher fühlte sich auch sicherer, wenn er mit einer fahrplanbeschwerten Handtasche durch die Technologiestadt reiste. Für den Nahverkehrsbetrieb ist die Abschaffung eine Winwinwin-Situation. Er spart Kosten und Aufwand, und muss zudem keine Ergänzungsfahrpläne mehr drucken, wenn wegen der Bauerei alles anders ist. Als Ersatz gibt es kostenlose Linienfahrpläne. Den Gang zum Bahnhof wegen eines Thüringen-Fahrplanes können Reisende sich sparen. Das Land schafft den großen Bruder des Jenaer Büchleins zum Fahrplanwechsel ebenfalls ab.

.