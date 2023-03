Fahrrad-Abenteuer vorm Jenaer Stadion

Jena. Kritik aus dem Fahrradbeirat: Immer mehr Schilder bringen nicht zwingend mehr Übersichtlichkeit.

Bis auf Weiteres bleibt die Vorbeifahrt am Ostzugang des Stadions ein enormes Abenteuer. Im Beirat für Radverkehr ging es zuletzt erneut um die schwierigen Wegeverhältnisse am Hauptradweg von und nach Lobeda. Thomas Hennig, der stellvertretende Beiratsvorsitzende, bemängelte vor allem die Durchfahrt aus Richtung Süden. Ein Mehr an Zäunen erhöhe hier nicht unbedingt die Übersichtlichkeit, sagte er.

Verwaltungsseitig hieß es dazu, dass sich viele Leute die Köpfe darüber zerbrochen hätten, wie die Verkehrsführung besser zu organisieren sei. Problem sei jedoch: „Jeder will rein ins Stadiongelände!“ Ziel sei es derzeit, die Stadionmagistrale fertigzustellen. Den vermutlich konsequenteren Schritt, den Bereich für die Bauzeit komplett zu sperren, wollte aber niemand gehen. Es habe auch Ideen gegeben, die neue Südzufahrt als Baustellenzufahrt zu nutzen, doch hätten damit Baumaterial-Transporte noch über eine längere Strecke die Fahrradstraße mitbenutzt.

Wer hat in Zukunft in der Fahrradzone Vorfahrt?

Kritik kam aus dem Beirat, dass sich niemand traue, den Kfz-Verkehr im Stadiongelände einzuschränken. Eltern sei es ja durchaus zumutbar, gemeinsam mit den Kindern ein paar Meter zu laufen. Noch nicht ausgestanden ist auch die Debatte darüber, wie nach Fertigstellung des Stadions die Vorfahrt geregelt wird. Derzeit erhält der von der Bundesstraße kommende Verkehr Vorfahrt vor den Fußgängern und Radfahrern zwischen Lobeda und dem Stadtzentrum auf deren wichtigster Route in der ganzen Stadt. Sind künftig alle gleichberechtigt oder bekommt der Radverkehr Vorrang?

Die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Jena, Ulrike Zimmermann, will in den Bedingungen nachschauen, die von Seiten des Landes bei der Bewilligung von Fördergeldern für den Wegebau in diesem Bereich in den Bescheid geschrieben wurden. Über ein Sonderprogramm des Bundes förderte der Freistaat den Fahrradstraßenbau mit Roland-Ducke-Weg bis zum Abzweig südlich der Jugendverkehrsschule mit knapp 1,7 Millionen Euro.