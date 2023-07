Fahrrad geklaut und Einbruch in Jena missglückt

Jena. In Jena wurde ein Fahrrad trotz Sicherung geklaut und Einbrecher versuchten in ein Geschäft einzusteigen. Das sind die Polizeimeldungen.

Diebe klauten am Sonntag ein Mountain-Bike im Wert von 200 Euro in der Fregestraße. Vor Ort lag noch das Fahrradschloss. wie die Polizei mitteilte, wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Einbruch missglückt

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag in ein Sportgeschäft in der Goethestraße einzubrechen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell noch unklar, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.