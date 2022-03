Mit etwa 100 Teilnehmern ist am Dienstagabend die erste Fahrraddemo dieses Jahres gestartet.

Fahrraddemo in Jena startet in neue Saison und wirbt für Umfrage

Mit etwa 100 Teilnehmern ist am Dienstag in Jena die erste Fahrraddemo dieses Jahres gestartet. Wie schon 2021 soll es monatliche Ausfahrten für ein sicheres und attraktives Radverkehrsnetz in Jena geben.

Die Veranstalter warben am Dienstagabend auch für eine Bürgerbefragung, die von der Stadt zum neuen Radverkehrskonzept „2035+“ gestartet wurde. Die Umfrage ist bis 31. März unter www.radforum-jena.de zu finden. Neben allerhand Fragen an die Bürger gibt es den Wunsch, auf einer Karte konkrete Problemzonen im Stadtgebiet zu markieren.