Fahrraddiebe gefasst - Auto fährt auf Fahrradfahrerin auf - Unfall mit zwei über 80-Jährigen

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Dienstag.

Zwei Fahrraddiebe hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen kurz vor drei Uhr in Jena gestellt.

Wie die Polizei mitteilt, waren der Mann und die Frau mit einem hochwertigen Fahrrad und einem Rucksack auf der Merseburger Straße unterwegs.

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten im Rucksack verschiedene Werkzeuge. Zur Herkunft des Fahrrades machten die beiden widersprüchliche Angaben, sodass der vorherige Diebstahl ermittelt werden konnte. Das Fahrrad und das Werkzeug wurden sichergestellt. Sowohl der 23-Jährige als auch seine 26-jährige Begleiterin müssen sich strafrechtlich verantworten.

Unfall zwischen einem 86- und einem 88-Jährigen

Am frühen Montagnachmittag kollidierten zwei Autos auf der Erlanger Allee in Jena. Wie die Polizei mitteilt, wollten beide auf die Erlanger Allee fahren, der eine von links, der andere von rechts. Der Fahrer im im Renault missachtete dabei die Vorfahrt eines Ford, der aus der Straße Am Klinikum kam.

Der 88-jährige Unfallverursacher kam bei der Kollision von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Geländer der Haltestelle Am Klinikum. Der 86-jährige Fahrer des Ford habe zuvor die Sperrlinie überfahren, teilt die Polizei mit.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Renault musste abgeschleppt werden.

Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Straße Am Anger ist eine 63-Jährige leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ließ eine 63-jährige Seat-Fahrerin ein anderes Auto vor sich einscheren. Dies bemerkte der Fahrer eines VW-Kombi, der dahinter fuhr, zu spät und fuhr auf den Seat auf.

Die 63-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme. Der Seat musste abgeschleppt werden. Gegen den 70-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auto fährt auf Fahrradfahrerin auf

Am Montagmorgen verletzte sich eine 58-jährige Fahrradfahrerin leicht, als ihr ein 46-jähriger Ford-Fahrer von hinten auffuhr. Beide waren nach Angaben der Polizei auf der Camburger Straße in Jena unterwegs, als der 46-Jährige unaufmerksam wurde und er auf die Fahrradfahrerin auffuhr.

Die 58-Jährige kam ins Schleudern und prallte mit einem Citroen zusammen. Da die Fahrradfahrerin über Rückenschmerze klagte und keinen Rettungswagen wünschte, begab sie sich auf eigenem Wege zum Arzt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit am frühen Abend

Die Polizei hat einen 38-jährigen Autofahrer am frühen Montagabend mit Alkohol im Blut auf der Rudolstädter Straße erwischt. Die Polizei stellte bei ihm einen Wert von 0,62 Promille fest, womit sich der Mann einer Ordnungswidrigkeit schuldig machte.

Seine Fahrt durfte er nach Abschluss der Maßnahmen jedoch fortsetzen, da sein Promille-Wert bereits unter die 0,5-Grenze gesunken war.

