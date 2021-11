Eriola (links), Diana und Rokhsareh (4. und 5. von links) sind Teilnehmerinnen des Kindersprachbrückenprojekts "Start Bildung", sie freuen sich über die Spende die "Bike and Snow"-Chef Steffen Klaus (rechts) in dieser Woche an Susanne Watterott (knieend) und Wolfgang Volkmer (2. von rechts) von der Kindersprachbrücke (KSB) übergab. Torsten Hahn (2. von links) erradelte für die KSB beim Stadtradeln die meisten Kilometer. Sein interner Preis: Sein Chef Wolfgang Volkmer wird sein Rad putzen.