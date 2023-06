Dreiste Betrüger haben eine 90-Jährige in Jena um ihr Erspartes gebracht (Symbolbild).

Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Geldbetrag von 90-Jähriger in Jena

In Jena haben Unbekannte eine 90-Jährige betrogen. Sie gaben sich bei der Frau als Polizisten aus und erbeuteten eine hohe Bargeldsumme.

In Jena ist eine 90-Jährige Opfer dreister Betrüger geworden. Als die Frau am Donnerstagnachmittag von einem Arztbesuch zurück zu ihrer Wohnung in der Leipziger Straße kam, standen zwei Männer vor ihrer Wohnungstür. Sie gaben sich als Polizisten aus und fragten nach Wertgegenständen und Bargeld. Dabei schürten sie Angst, weil es vermehrt zu Wohnungseinbrüchen gekommen sei.

Wie die Polizei mitteilte, ließen sie sich das Bargeld zeigen und entfernten sich im Anschluss mit den 13.000 Euro. Erst danach habe die 90-Jährige Zweifel gehegt und eine Nachbarin kontaktiert.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass sie nie bei Personen nach Bargeld fragen würde. Seien Sie stets argwöhnisch und kontaktieren Sie, bei Zweifel, die echte Polizei!

