Am 26. Februar ab 15 Uhr beginnt die Kinderfaschingsveranstaltung.

Fasching für Jung und Alt in Dornburg

Dornburg. Nach zwei Jahren Pause herrscht in Dornburg am Wochenende wieder närrisches Treiben.

Unter dem Motto „Zwei Jahre war Fasching ade, nun heißt es wieder DCC olé“, wird an diesem Wochenende in Dornburg Karneval gefeiert. Zum Start der 28. Session lädt der Dornburger Carneval Club (DCC) am Freitag, 24. Februar, ab 18 Uhr zur Seniorenfaschingsparty ein. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr.

Die „Große Faschingssause“ findet dann am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Einen Tag später, am Sonntag, 26. Februar, wird dann noch ab 15 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen zwei Euro.

Für die beiden anderen Veranstaltungen kosten Tickets im Vorverkauf in der Gaststätte am Brauhaus zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.