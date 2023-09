Faustschlag wegen einer Getränkedose - Schlägerei in Goethe-Galerie - Einbruch in Pizzeria

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Sonntag.

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Samstagnachmittag ein Elektroauto auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Jena-Isserstedt gestohlen. Als der 55-jährige Besitzer des Renault Twizy gegen 16.20 Uhr nach dem Einkaufen zurückkehrte, war sein Auto weg. Bisher tauchte der Wagen nicht wieder auf.

Kassiererin wegen einer Getränkedose geschlagen

Einer Kassiererin fiel am Samstagabend ein 32-Jähriger auf, der im Lebensmittelmarkt der Erlanger Allee in Jena den Kassenbereich verließ, ohne eine Getränkedose zu bezahlen.

Nachdem der Mann die Selbstbedienungskasse passierte, sprach die 28-Jährige den Mann an. Der dreht sich um und schlug der Kassiererin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Der Täter konnte mit Beutegut das Geschäft verlassen. Da der 32-Jährige bereits im Markt bekannt war und auch ein aktuelles Hausverbot gegen ihn existiert, muss sich dieser nun der Straftat des räuberischen Diebstahls verantworten.

Räuberischer Diebstahl am Samstagmorgen

Zwei Männer haben am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr in Jena zwei 28 und 30 Jahre alte Männer überfallen. Wie die Polizei mitteilt, passierte den räuberische Überfall im Magdelstieg.

Die zwei Täter drohten den beiden Geschädigten mit Gewalt, sollten sie ihnen nicht ihre Portemonnaies geben. Nachdem dies nicht geschah, schlug einer der Täter unvermittelt zu, einer der Geschädigten ging zu Boden. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von 110 Euro und flohen. Die Polizei Jena bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter Telefon 03641 810.

Einbruch in Pizzeria

Unbekannte sind Samstagmorgen in ein Pizzageschäft in Jena-Nord eingbrochen. Nach Polizeiangaben drangen die Diebe über ein Fenster in die Pizzeria ein und stahlen die Handkasse mit Bargeld.

Die Polizei fand die Kasse unweit des Tatorts ohne Inhalt. Die Polizei Jena hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Schlägerei in Goethe-Galerie

Der Streit einer Jugendgruppe von ungefähr sechs Personen ist am Samstagnachmittag in der Goethe-Galerie in Jena eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der anschließenden Schlägerei ein 15-Jähriger verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Geschädigte einschreiten wollen, als dieser merkte, wie die Jugendgruppe eine 48-Jährige auf der Rolltreppe des Kaufhauses anpöbelte. Der 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Die Täter konnten vom Tatort entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03641 810 zu melden.

