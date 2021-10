FC Carl Zeiss Jena verpasst gegen Luckenwalde den Sieg

In der Fußball-Regionalliga hat Carl Zeiss Jena am Samstag den achten Sieg in Serie verpasst. Jena spielte in Luckenwalde 0:0. Damit bleibt der FCC auf Platz fünf der Tabelle.

Foto: Thomas Corbus