FC Carl Zeiss Jena: Maximilian Rohr trotz Geburtstagstor unzufrieden

Maximilian Rohr beschenkte sich zu seinem 25. Geburtstag einfach mal selbst. Ein wunderschöner Schlenzer zum Ausgleich beim Spiel seines FC Carl Zeiss Jena gegen den Tabellenführer der 3. Fußball-Liga, Bayern München II, gelang ihm in der 32. Minute. „Lieber wäre es mir gewesen, wenn wir gewonnen hätten“, haderte der diesmal im Mittelfeld aufgebotene Rohr aber trotz des Geburtstagstores. Malik Tillman mit seinem Doppelpack (8./61.) sorgte dann doch für den erwarteten Sieg des Nachwuchses des Rekordmeisters. „Das tut schon weh, weil ich fand, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren“, sagte Rohr. In der neuen Saison steht der vielseitig einsetzbare Spieler für die Regionalliga schon in Jena unter Vertrag.

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Maximilian Rohr erzielt das 1:1. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Jubel nach dem 1:1 um Torschütze Maximilian Rohr Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Derrick Köhn (Bayern, rechts) foult Raphael Obermair. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Derrick Köhn sieht die Gelbe Karte von Schiedsrichterin Riem Hussein. Foto: Tino Zippel



FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Investor Roland Duchatelet (links) und der künftige Trainer Dirk Kunert. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Maximilian Welzmüller (Bayern) klärt einen Ball nach einer Ecke. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Teamchef René Klingbeil (links) begrüßt Bayern-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Maximilian Rohr (Jena, links) gegen Angelo Stiller (Bayern) Foto: Tino Zippel



FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Roland Duchatelet sieht das Spiel neben Präsident Klaus Berka und Vizepräsident Frank Jauch. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II FCC-Trainer Kenny Verhoene Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Investor Roland Duchatelet (rechts) ist zu Gast und im Gespräch mit Trainer Dirk Kunert und Geschäftsführer Chris Förster. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena unterliegt Spitzenreiter Bayern II Maximilian Rohr (Jena, links) geht an seinem Gegenspieler vorbei. Foto: Tino Zippel



Anders sieht es aus bei Aytac Sulu und Ole Käuper aus. Nach Informationen unserer Zeitung war die Partie gegen München ihre letzte im Jenaer Trikot, obwohl noch die Spiele in Unterhaching und zuhause gegen Großaspach anstehen.

