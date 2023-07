FC Carl Zeiss Jena mit gelungener Generalprobe gegen Frankfurt

Jena. Der Fußball-Regionalligist kommt im letzten Vorbereitungsspiel beim FSV Frankfurt zum fünften Erfolg in der sechsten Testpartie.

Nach der Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue (1:2) hat der FC Carl Zeiss Jena im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart am 29. Juli in die Regionalliga Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt kamen die Saalestädter am Sonntag zu einem 2:1-Erfolg dank der Treffer von Jan Dahlke und Pasqual Verkamp.

Mit den Hessen hatte der FCC zuvor erst zweimal die Klingen gekreuzt, jeweils im DFB-Pokal 1995 und 2008. Auch diese beiden Duelle hatten die Thüringer gewonnen. Und der dritte Anlauf gegen den Fünften der abgelaufenen Spielzeit im Südwesten begann ebenfalls verheißungsvoll. In der 17. Minute nutzte Dahlke nach einer Ecke die Unordnung in der Frankfurter Hintermannschaft und traf zur Führung. Der Jenaer Mittelstürmer ist einer der großen Gewinner der Vorrunde, präsentiert sich in guter Verfassung.

FSV Frankfurt gleicht gegen Jena aus

Obwohl der FCC in dieser Phase die besseren Chancen hatte, kam der gastgebende FSV zum Ausgleich. Vorausgegangen war ein Ballverlust von Justin Petermann, den Frankfurts Jihad Boutakhrit nutzte (28.). Und auch danach blieben die Hausherren brandgefährlich, scheiterten kurz vor der Pause nur an der Latte.

In der zweiten Halbzeit wechselte Jena-Coach René Klingbeil wieder kräftig durch. Seine Mannschaft blieb aber spielbestimmend. Während Elias Löder noch an der Latte scheiterte (60.), machte es der eingewechselte Verkamp wenig später mit einem sehenswerten Distanzschuss (73.) besser. Die Führung brachte der FCC über die Zeit zum letztlich verdienten Sieg. Jena ist bereit für das erste Pflichtspiel beim Chemnitzer FC.

