Jena. Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) will am 4. Juli in Jena demonstrieren. Die CDU kritisiert das scharf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FDJ-Demo in Jena: CDU spricht von historischer Ignoranz

Die Jenaer CDU stellt sich gegen eine geplante Demonstration der Freien Deutschen Jugend (FDJ) am 4. Juli in Jena. Unter dem Motto „Revolution und Sozialismus“ will die FDJ an diesem Tag in Jena als einer von fünf Städten „der annektierten DDR“ demonstrieren.

Dies zeuge von Geschichtsvergessenheit und Ignoranz, wird der Jenaer CDU-Chef Guntram Wothly in einer Mitteilung der Partei zitiert. „Im Internet kursieren bereits Videos der Aufmärsche in Halle und Zwickau. Dass so dumpfe Parolen und ideologische Propaganda Unterstützer finden, bestürzt mich“, so Wothly. Er fordert Stadtspitze, Politik und Zivilgesellschaft auf, ein Zeichen gegen die Demonstration zu setzen.

Erinnerung an Opfer der DDR-Diktatur

Gerade vor dem Hintergrund des 17. Juni sei es wichtig, der historischen Ereignisse zu gedenken und dankbar zu sein „dass wir Jenenser seit nunmehr 30 Jahren in Frieden und Freiheit leben dürfen und Szenen wie 1953 inzwischen unvorstellbar sind“, so Wothly. In Zusammenhang mit dem Volksaufstand gegen das sozialistische Regime am 17. Juni 1953 wurde Alfred Diener als Rädelsführer in Jena hingerichtet. Die CDU will am Mittwoch einen Kranz zu Dieners Ehren an der Gedenktafel in der Ludwig-Weimar-Gasse niederlegen.

Man wolle so der „vielen Opfer, die während der vierzigjährigen DDR-Diktatur von den Behörden bespitzelt, inhaftiert und ermordet worden sind“, erinnern, heißt es in der Mitteilung der CDU.