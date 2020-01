Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FDP: Die Grünen verhindern die Straßenbahn ins Himmelreich

Angesichts der jüngsten Äußerungen zur Haushaltssperre kritisiert die FDP die bündnisgrüne Fraktion. „Die Grünen präsentieren sich als Sparmeister, indem Sie die Streichung von Investitionen fordern, die sie ohnehin verhindern wollen“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Alexis Taeger. Er nannte die Verlängerung der Wiesenstraße als Beispiel. „Ohne diese müsste die Vollsperrung der Naumburger Straße zweimal wiederholt werden, will man die Straßenbahn nach Norden verlängern. Das ist für die Bewohner unzumutbar.“ Die Grünen wollten keinen Ausbau der Wiesenstraße und würden damit auch die Verlängerung der Straßenbahn ins Himmelreich verhindern.

Beyer: Es geht um die Begrenzung der laufenden Kosten

Für Stefan Beyer als Mitglied des Finanzausschusses ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. „Dazu gehört nicht nur das Unterstreichen von Anliegen, die uns als Stadt wichtig sind, sondern auch das Durchstreichen von Haushaltspositionen, die wir uns in der Form nicht mehr leisten können.“ Es gehe hierbei gerade nicht um Investitionsprojekte, die die Stadt voranbringen, sondern um die Begrenzung der laufenden Kosten.

Angesichts ausbleibender Steuereinnahmen hat OB Thomas Nitzsche (FDP) in der vergangenen Woche eine Haushaltssperre über 4,5 Millionen Euro verhängt. Damit werden die im Sommer 2019 verhängten Sparmaßnahmen verlängert und modifiziert. So wurden unter anderem bei den freiwilligen Leistungen 335.000 Euro in die Sperre einbezogen. Die Stadt lebe über ihre Verhältnisse, sagt die grüne Fraktionsvorsitzende Margret Franz, die zugleich auch den Finanzausschuss leitet. „Ein Beispiel dafür ist die Wiesenstraße. Sie ist eine Bundesstraße. Die Stadt ist also vordergründig nicht zuständig für diese Straße und hätte nicht in finanzielle Vorleistungen gehen brauchen.“