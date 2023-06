FDP-Politiker mahnt dazu das Haushaltsplus der Stadt Jena nicht wahllos zu verfeuern

Jena. Stefan Beyer, finanzpolitischer Sprecher der FDP im Jenaer Stadtrat, begrüßt die Genehmigung des Doppelhaushalts. Doch er findet auch mahnende Worte:

Stefan Beyer, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat, begrüßt die Genehmigung des Doppelhaushalts 2023/2024 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt. Besonders erfreulich ist die Ergebnisverbesserung von insgesamt 46 Millionen Euro, die vornehmlich auf höhere Gewerbesteuern und Landeszuweisungen beruht.

„Dieses Plus ist ein positives Signal und zeigt das wirtschaftliche Potenzial unserer Stadt. Es zeigt, dass sich die Strategie für Wachstum und Investitionen aus dem Jahr 2018 bewährt hat, die wir nun mit einem eigenen Antrag im Stadtrat fortschreiben wollen“, so Beyer. Der FDP-Politiker kritisiert, dass noch im Dezember behauptet wurde, es gäbe keine politischen Spielräume im Haushalt. Allerdings sollte dieses Haushaltsplus jetzt nicht wahllos verfeuert werden, sondern gezielt in Entlastungen der Bürger und in Investitionen gesteckt werden.

Das Haushaltsplus sollte auch Anlass sein, dass sich die Stadt im Zuge der Grundsteuerreform nicht über eine mangelnde Hebesatzanpassung bereichert. Es müsse insgesamt mehr Transparenz und eine bessere Einbeziehung der Stadtratsfraktionen in die Haushaltsplanung geben.