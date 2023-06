Fehler bei der Bedienung einer App löst Polizeieinsatz aus - Die Polizeimeldungen aus Jena

Die Polizei meldet am Mittwoch mehrere Einsätze (Symbolfoto).

Jena. Ein 45-Jähriger wollte am Dienstag seine Notruf-App testen. Stattdessen rief er tatsächlich die Polizei. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Eine Mitteilung über eine Notruf-App hat am Dienstagabend einen Einsatz in der Friedrich-Engels-Straße in Jena ausgelöst. Laut Polizei wurden unverzüglich mehrere Beamte zur Einsatzadresse entsandt. Dort angekommen habe sich die Gefahrenlage nicht bestätigt.

Ein 45-Jähriger hatte nach eigener Angabe die Testfunktion der App ausprobieren wollen. Dabei sei ihm ein Bedienfehler unterlaufen. Strafrechtliche Konsequenzen gegen den Mann werden derzeit geprüft.

Radfahrer zeigt sich nach Unfall uneinsichtig

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag über die Ampelkreuzung Mathias-Domaschk-Straße und Karl-Marx-Allee in Jena gefahren. Laut Polizei missachtete ein Radfahrer die Vorfahrt des Mannes und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Der Radfahrer habe unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden. Polizisten haben ihn daher für eine Blutentnahme ins Krankenhaus bringen wollen. Der Mann zeigte sich uneinsichtig, beleidigte die Polizisten und wollte wieder auf sein Fahrrad steigen. In der Folge sei er von den Polizisten in Gewahrsam genommen worden. Mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn seien eingeleitet worden.

Schmierereien am Justizzentrum

Ein Mitarbeiter des Justizzentrums Jena hat am Dienstagmorgen feststellt, dass Unbekannte eine Gullideckel entfernt und einen Kassenautomaten beschädigt haben. Laut Polizei zeichneten die Täter zudem mehrere Schriftzüge mit weißer Farbe auf. Eine politische Tatmotivation sei wahrscheinlich.

Unbekannte legen gefährliche Köder aus

Einem Zeugen sind am Dienstagabend in Winzerla Giftköder aufgefallen. Laut Polizei hatten Unbekannte in der Bertolt-Brecht-Straße im Bereich eines Hinterhofes eine Wurst, gespickt mit einer Rasierklinge, ausgelegt. Der Köder sei beseitigt worden. Die Ermittlungen laufen.

