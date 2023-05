Feier zum 120. Geburtstag des FC Carl Zeiss Jena beginnt mit nächtlichem Fanmarsch

Jena. Am Sonnabend wird der FC Carl Zeiss Jena 120 Jahre alt. Eine Auftaktaktion lief anders als gedacht.

Die Ultrafans des FC Carl Zeiss Jena haben in den 120. Geburtstag des Fußballclubs hineingefeiert. Sie zündeten gegen 1 Uhr nachts in der Saalbahnhofstraße ein Feuerwerk und zogen singend durchs Stadtzentrum.

Ursprünglich soll die Aktion anders geplant gewesen sein. Offenbar wollten die Ultras ihrem Verein an der Saale im Paradies mit Bengalo und Feuerwerk um Mitternacht die Ehre erweisen. Ein großes Polizeiaufgebot war jedoch in der Gegend unterwegs und griff eine kleine Gruppe auf. Etwa 250 Fans zogen daraufhin singend durchs Stadtzentrum: Vom Leutragraben durch die Johannisstraße und Weigelstraße ins Damenviertel hin zum Sitz der Landespolizeiinspektion Jena Am Anger, wo sie vor der Kreuzung ihren Zug stoppten.

Polizisten bauen sich zum Schutz vorm Gebäude auf

Eine kleine Gruppe von Polizisten baute sich zum Schutz des Gebäudes auf. Hunde bellten, Verstärkung kam mit Blaulicht herbeigeeilt. Die Fans verweilten für etwa eine Viertelstunde und zogen wieder ab. Kurz darauf war Feuerwerk über dem Hotel Schwarzer Bär zu sehen.

Polizeikräfte haben sich vor dem Gebäude der Landespolizeiinspektion Am Anger aufgestellt. Foto: Tino Zippel

Mitarbeiter der Firma Zeiss hatten am 13. Mai 1903 den FC Carl Zeiss Jena gegründet. Am Samstag ist ein Aktionstag des Vereins geplant. Bereits am Vormittag finden mehrere Juniorenspiele im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Um 14 Uhr wird das Regionalliga-Punktspiel gegen den SV Babelsberg 03 angepfiffen. Nach der Partie steht eine Party am Fan-Haus auf dem Programm – alle Erlöse der Veranstaltung sollen der Nachwuchsabteilung zugute kommen. Freunde historischer Trikots kommen bei einer kleinen Ausstellung auf ihre Kosten.

