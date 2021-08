Ferienkurs für Kinder im Keramikmuseum in Bürgel

Bürgel/Jena. Das Einmaleins des Keramikerhandwerks können Mädchen und Jungen ab zehn Jahren in einem Ferneinkurs in Bürgel erlernen.

Man braucht geschickte Hände, etwas Geduld und den richtigen Ton. Ersteres müssen Kinder ab zehn Jahren mitbringen, das letztere bekommen sie im Keramikmuseum in Bürgel gestellt, wenn sie am Ferienprojekt im Museum teilnehmen.

In der vorletzten Ferienwoche, 23. bis 27. August, kann man hier das Einmaleins des Keramikerhandwerks erlernen. Sachkundige Anleitung geben die Jenaer Keramikerin Petra Lieberenz und ihr Kollege Frank Steenbeck, die beide auch an der Musik-und Kunstschule in Jena unterrichten.

Von Montag bis Freitag lernen die Kinder (jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr) verschiedene Arbeitstechniken kennen, mit denen Gefäße aufgebaut werden können, und sie probieren sich bei der Gestaltung von Fliesen in Wachsausspartechnik und beim Glasieren ihrer Werke aus. Natürlich gehört ein ausgiebiger Streifzug durch das Museum dazu, bei dem die Mädchen und Jungen spannende Details aus der Geschichte der Keramik erfahren.

Der Ferienkurs wird vom Land Thüringen finanziert und ist für die Kinder kostenlos.

Anmeldungen übers Keramik-Museum Bürgel, Telefon 036692/37 333 oder post@keramik-museum-buergel.de.