Jena. Tiefbauarbeiten in Jena-Nord beginnen am Montag, 13. Juli

Fernwärmenetz in Jena-Nord wird erweitert

Die Stadtwerke Jena-Pößneck erweitern ihr Fernwärmenetz in Jena-Nord. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten zum Anschluss weiterer Gebäude in der Juri-Gagarin- Straße und der Kreuzgasse beginnen am Montag, 13. Juli. Voraussichtlich bis Mitte September werden rund 180 Meter Fernwärmeleitung sowie rund 270 Meter IT-Leerrohre neu verlegt. Gearbeitet wird im Bereich der Gagarinstraße 1-5, Kreuzgasse 22-26 sowie Kreuzgasse 28-32. Die Gagarinstraße ist je nach Baufortschritt abschnittweise gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibt aber über die Naumburger Straße oder die Kreuzgasse möglich. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Verschiebungen bei Baubeginn und Bauende sowie im Bauablauf kommen. Die Stadtwerke bitten für die Einschränkungen um Verständnis.