Feste rund um Jena: Einfach maldanke sagen

Rund um Jena werden derzeit viele Feste gefeiert. Ohne ehrenamtlich Engagierte wäre das nicht möglich.

Das Brückenfest in Eutersdorf, das Rosenfest in Dornburg und die 750-Jahr-Feier in Closewitz haben am Wochenende Tausende Besucherinnen und Besucher gelockt. Die drei Veranstaltungen stehen nur beispielhaft für die vielen Feste, die in den vergangenen Wochen in sowie um Jena gefeiert wurden und in den kommenden Wochen noch werden.

Dass überhaupt gefeiert wird, ist den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die oft lange zuvor mit den Planungen beginnen und zwischen Beruf, Familie und nicht selten weiteren Ehrenämtern viel Zeit investieren, um bürokratische Hürden zu nehmen, Auftritte vorzubereiten und die gastronomische Versorgung der Gäste zu sichern.

Marcus Voigt, Lokalredaktion Jena Foto: Sascha Fromm

Selbstverständlich ist das nicht. Dennoch wird das Engagement nicht von allen gewürdigt, insbesondere von denen, die immer alles besser wissen, aber nie selbst Verantwortung übernehmen. Umso wichtiger ist es, dass alle anderen den Ehrenamtlichen einfach mal Danke sagen – dafür, dass sie gemeinschaftliche Erlebnisse schaffen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und alle Krisen der Welt zumindest kurz vergessen lassen.