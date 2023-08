Am Donnerstag haben mehrfach Betrüger versucht, mit Schockanrufen Menschen um Geld zu bringen. Bei einem konnte die Polizei einen mutmaßlichen Komplizen festnehmen. (Symbolbild)

Festnahme nach Schockanruf und Unfälle mit Zweirädern in Jena

Jena. Eine 93 Jahre alte Frau wäre von Betrügern fast um 20.000 Euro gebracht worden. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Mehrere Schockanrufe gingen am Donnerstag bei meist alten Menschen im Raum Jena ein. Wieder versuchten laut Polizei die Anrufer Geld von ihren Opfern zu bekommen, in dem sie sie mit allerlei Lügen über vermeintlich tödliche Verkehrsunfälle von Bekannten oder Verwandten verunsicherten. Die meisten Anrufer hätten jedoch direkt aufgelegt.

Eine 93 Jahre alte Frau aus Jena jedoch ging dem Schwindel auf den Leim. Doch als die Dame 20.000 Euro von ihrer Hausbank haben wollte, schritt diese ein und verhinderte den Verlust des Geldes.

Bei einem weiteren Fall konnte die Polizei einen Abholer identifizieren und festnehmen. Ein Ehepaar informierte jedoch rechtzeitig die Polizei, nachdem es sich bei seiner Tochter rückversichert hatte, dass es ihr gut ging und sie keinen Unfall hatte – wie die Täter am Telefon behaupteten. Nun werde weiter zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Motorrad Unfälle

Gleich zwei Unfälle mit Motorrädern ereigneten sich am Donnerstag. Am Morgen war eine 66 Jahre Autofahrerin in der Friedrich-Hund-Straße unterwegs und wollte ihr Auto wenden. Hinter ihr jedoch fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Krad und stieß mit der Frau zusammen. Der Kradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, heißt es von der Polizei.

Am Abend kam es im Kreuzungsbereich Winzerlaer Straße und Friedrich-Zucker-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW und einem Motorrad. Dabei wollte ein 35 Jahre alter Biker nach links auf die Friedrich-Zucker-Straße, ein 32-jähriger Autofahrer von dieser Straße kommend nach links Richtung Winzerlaer Straße abbiegen. Dr Autofahrer übersah das Motorrad und stieß mit ihm zusammen. Der Biker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Radfahrer kollidieren

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagnachmittag auf der Wiesenstraße zusammengestoßen. Laut Meldung der Polizei wollte ein 18-jähriger Radfahrer auf den Radweg auffahren und übersah dabei einen 64 Jahre alten Radler, der bereits Richtung Norden unterwegs war. Der ältere Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

