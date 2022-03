So in etwa war das am 3. März vor 500 Jahren: Die Studenten Johannes Kessler und Wolfgang Spengler aus St. Gallen in der Schweiz werden von dem inkognito als Junker Jörg reisenden Martin Luther im „Schwarzen Bären" an den Tisch geladen. Fabian Gentner, Christoph Rymatzki und Philipp Schmidt (von links) von der Theatergruppe des Lutherhauses hatten die Szene am Donnerstag nachgespielt.